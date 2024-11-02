CNN показал спутниковые снимки китайского «мини-авианосца»

Китай завершает строительство новейшего авианосца на верфи Guangzhou Shipyard International в южной провинции Гуандун. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

По словам бывшего командира подводной лодки ВМС США Томаса Шугарта, этот авианосец имеет необычную форму и размер: он намного меньше предыдущих китайских авианосцев.

Авианосец меньше даже десантных кораблей типа 075, используемых военно-морскими силами Китая, что позволяет предположить, что страна строит первый в мире гражданский авианосец в качестве своего рода океанографического исследовательского судна, поделился мнением Шугарт.

Впервые о строительстве китайского корабля сообщил журнал The War Zone, также ссылаясь на спутниковые снимки. Эксперты выяснили, что новый авианосец — 200 м в длину и около 40 м в ширину. Также судно имеет большой «главный остров» справа от центра палубы и поменьше — ближе к носу.

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