Российские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ в Курской области

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава «Северной» группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, опорный пункт располагался в одной из лесопосадок. Поддержку в операции десантников оказывал огонь артиллерии. Перед этим российские военнослужащие в ходе разведки вскрыли систему обороны и огневые средства ВСУ.

Накануне в Минобороны сообщили, что российский беспилотник «Иноходец» одним ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины в Курской области. Украинская техника была замаскирована и находилась в районе одного из населенных пунктов региона.

В этот же день российские войска нанесли очередной удар по живой силе ВСУ в Курской области. Боевые действия произошли в районе населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Ранее в России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области.