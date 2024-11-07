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Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за все время боев в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли более 30,2 тысячи солдат за время боев в Курской области

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские войска потеряли свыше 30,2 тыс. военнослужащих за все время боев в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо военнослужащих, ВСУ лишились 185 танков, 115 БМП, 107 БТР, 1088 боевых бронемашин, 40 пусковых установок РСЗО, 262 артиллерийских орудий, 818 легковых автомобилей, 11 установок ЗРК, 59 станций радиоэлектронной борьбы, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.

Российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Шойгу заявил, что Украина хотела захватить Курскую АЭС.

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