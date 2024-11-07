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Шойгу заявил, что Украина хотела захватить Курскую АЭС

Секретарь Совбеза РФ Шойгу заявил, что ВСУ хотели захватить Курскую АЭС

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

При вторжении в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали захватить атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщил бывший министр обороны, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре со стороны ВСУ.

«Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?» — задался вопросом экс-глава Минобороны РФ.

5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что одной из главных целей атаки ВСУ на Курскую область России был захват местной атомной электростанции.

По его словам, Минобороны РФ получило доступ к докладу государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, к нему украинские военные обращались при планировании вторжения.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области.

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Атаки на Курскую область
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