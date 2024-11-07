В Минобороны рассказали об уничтоженной технике ВСУ за время СВО

Министерство обороны России рассказало об уничтоженной российскими войсками технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время проведения специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что всего с начала проведения СВО были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35353 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 19071 танк и других боевых бронированных машин.

Также в четверг, 7 ноября, стало известно, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава «Северной» группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Накануне в министерстве обороны России сообщили, что российский беспилотник «Иноходец» одним ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины в Курской области. Украинская техника была замаскирована и находилась в районе одного из населенных пунктов региона.

Ранее российские войска взяли под контроль село в ДНР.