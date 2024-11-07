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В Минобороны рассказали об уничтоженной технике ВСУ за время СВО

Минобороны: ВС РФ уничтожили 648 самолетов и 19071 танк ВСУ за время СВО

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Алексей Даничев/РИА Новости

Министерство обороны России рассказало об уничтоженной российскими войсками технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время проведения специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что всего с начала проведения СВО были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35353 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 19071 танк и других боевых бронированных машин.

Также в четверг, 7 ноября, стало известно, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава «Северной» группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Накануне в министерстве обороны России сообщили, что российский беспилотник «Иноходец» одним ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины в Курской области. Украинская техника была замаскирована и находилась в районе одного из населенных пунктов региона.

Ранее российские войска взяли под контроль село в ДНР.

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