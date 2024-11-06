Российский беспилотник уничтожил украинский танк

Российский беспилотник «Иноходец» одним ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Министерство обороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили замаскированный танк ВСУ в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.

Беспилотник, получив данные о координатах украинского танка, запустил ракету, уничтожив боевую единицу.

До этого на Каховском направлении в Херсонской области российские бойцы за неделю сбили свыше 10 тяжелых украинских дронов типа «Баба-Яга».

Название «Баба-Яга» получили украинские тяжелые промышленные беспилотники-гексакоптеры, переделанные для решения боевых задач. Они обладают большими размерами, шумными пропеллерами и развивают невысокую скорость.

Ранее российские танкисты угнали танк ВСУ, мешавший прорыву обороны.