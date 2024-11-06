Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский беспилотник уничтожил украинский танк

ТАСС: беспилотник «Иноходец» одним ударом уничтожил танк ВСУ

close
Минобороны РФ

Российский беспилотник «Иноходец» одним ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Министерство обороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили замаскированный танк ВСУ в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.

Беспилотник, получив данные о координатах украинского танка, запустил ракету, уничтожив боевую единицу.

До этого на Каховском направлении в Херсонской области российские бойцы за неделю сбили свыше 10 тяжелых украинских дронов типа «Баба-Яга».

Название «Баба-Яга» получили украинские тяжелые промышленные беспилотники-гексакоптеры, переделанные для решения боевых задач. Они обладают большими размерами, шумными пропеллерами и развивают невысокую скорость.

Ранее российские танкисты угнали танк ВСУ, мешавший прорыву обороны.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами