Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также, по данным оборонного ведомства, российские войска нанесли удар по позициям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад территориальной обороны и 12-й бригады национальной гвардии. Украинские подразделения располагались в районе населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островский и Щербиновка ДНР.

«Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — добавили в министерстве.

По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, бронетранспортер Viking, боевую бронированную машину HMMWV и три боевые бронированные машины «Казак».

Накануне подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Максимовка в Донецкой народной республике. По данным Минобороны, ВС России также нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое поле, Великая Новоселка ДНР и Темировка Запорожской области.

Ранее российские войска взяли под контроль Антоновку в ДНР.