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Командир группировки «Запад» заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Донбассе

Командир с позывным «Большой»: ВСУ прикрываются мирными жителями при отступлении

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины используют мирных жителей в качестве живого щита при отступлении на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил командир реактивной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Большой.

«Они (ВСУ. — прим. ред.) закрываются мирными людьми, прикрываются, и в плане отступления прикрываются, и уходят именно под прикрытием мирных жителей», — рассказал военный.

По его словам, такая тактика позволит украинской армии сохранить свою жизнь «как можно дольше».

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ приходится отступать на фронте из-за нехватки войск. По его словам, на некоторых направлениях количество войск составляет 1 к 8 в пользу России. Кроме того, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских войск с территории Курской области.

Ранее стало известно о запрете солдатам ВСУ употреблять слово «отступление» в разговорах со СМИ.

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