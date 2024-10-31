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Солдатам ВСУ запретили употреблять слово «отступление» в разговорах со СМИ

Журналистка Лазур: украинским военным запретили употреблять слово «отступление»

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили употреблять слово «отступление» в разговорах со СМИ. Об этом рассказала журналистка Власта Лазур в интервью украинскому радио NV.

По ее словам, о запрете ей рассказал военный, участвующий в боевых действиях на красноармейском направлении.

«Он говорит: «Мы получили распоряжение употреблять при общении с журналистами слова «наступление», «победа», «идем вперед». А слово «отступление» я не могу сказать», — вспомнила Лазур.

Она добавила, что даже украинские военные смеются над теми словами, которые от них требуют говорить публично. Журналистка добавила, что в армии Украины процветает ложь, из-за чего высшее командование зачастую не представляет реальное положение дел на фронте.

Тем временем ситуация на фронте для украинских войск остается сложной. Известно, что солдаты ВСУ оставили большую часть позиций в городе Горняк на красноармейском направлении в Донецкой народной республике.

Ранее в ВСУ нашли оправдание своим поражениям на Красноармейском направлении.

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