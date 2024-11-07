Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) принудительно выселяют жителей Харьковской области из их домов. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в выселенных домах украинские военнослужащие оборудуют позиции и организовывают склады боеприпасов.

«Также во дворах и на приусадебных участках размещается военная техника и вооружение. Зафиксированы случаи мародерства и грабежей со стороны украинских боевиков», — сказал эксперт.

5 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы РФ расширили зону контроля вдоль реки Оскол в регионе. По его словам, это позволит им развивать наступление по направлению к населенным пунктам Боровая и Купянск-Узловой.

1 ноября первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что российские войска вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области.

Ранее Ганчев заявил, что Киев угрожает беженцам из Харьковской области.