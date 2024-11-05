Стало известно о расширении ВС РФ зоны контроля в Харьковской области

Вооруженные силы РФ расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, что позволит им развивать наступление по направлению к населенным пунктам Боровая и Купянск-Узловой. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки, что дает им возможность для более устойчивого контроля и перерезания логистических путей противника», — сказал он.

По его словам, за неделю армия России установила контроль над двумя населенными пунктами в Купянском районе.

1 ноября депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также власти Купянска в Харьковской области на фоне наступления российских войск покинули город, в нем остаются только наемники и мародеры. Также в населенном пункте остаются наемники из Польши, Болгарии, Германии и Канады, которые выступают в роли заградотрядов, расстреливая мобилизованных украинских бойцов в случае их отступления или сдачи в российский плен, отметил парламентарий.

31 октября Ганчев заявил, что подразделения ВС РФ продвигаются в сторону Купянска, взятие Кругляковки дало им тактический простор.

Ранее ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска в Харьковской области.