Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ сбили украинскую ракету в Курском приграничье

Губернатор Смирнов: силы ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье

close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины атаковали приграничный район в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны сбили в курском приграничье украинскую ракету. Глава региона поблагодарил защитников границы и войска ПВО.

До этого бойцы спецназа Росгвардии уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, во время нанесения артиллерийского удара по пункту временной дислокации противника бойцы спецназа Росгвардии при помощи дрона-камикадзе уничтожили возвращавшуюся с задачи группу пехоты противника.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения ВДВ из состава «Северной» группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области.

Ранее в России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами