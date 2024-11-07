ВС РФ сбили украинскую ракету в Курском приграничье

Вооруженные силы Украины атаковали приграничный район в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По его словам, российские средства противовоздушной обороны сбили в курском приграничье украинскую ракету. Глава региона поблагодарил защитников границы и войска ПВО.
До этого бойцы спецназа Росгвардии уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
По данным российского оборонного ведомства, во время нанесения артиллерийского удара по пункту временной дислокации противника бойцы спецназа Росгвардии при помощи дрона-камикадзе уничтожили возвращавшуюся с задачи группу пехоты противника.
Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения ВДВ из состава «Северной» группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области.
Ранее в России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области.