Вооруженные силы Украины атаковали приграничный район в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны сбили в курском приграничье украинскую ракету. Глава региона поблагодарил защитников границы и войска ПВО.

До этого бойцы спецназа Росгвардии уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, во время нанесения артиллерийского удара по пункту временной дислокации противника бойцы спецназа Росгвардии при помощи дрона-камикадзе уничтожили возвращавшуюся с задачи группу пехоты противника.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения ВДВ из состава «Северной» группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области.

Ранее в России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области.