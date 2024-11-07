Росгвардейцы уничтожили возвращавшуюся с задания пехоту ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Во время нанесения артиллерийского удара по пункту временной дислокации противника бойцы спецназа Росгвардии при помощи дрона-камикадзе уничтожили возвращавшуюся с задачи группу пехоты противника», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения ВДВ из состава «Северной» группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области. Поддержку в операции десантников оказывал огонь артиллерии.

Накануне российские войска нанесли очередной удар по живой силе ВСУ в Курской области. Боевые действия произошли в районе населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Украинская армия потеряла порядка 30 военнослужащих.

Ранее в России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области.