Средства ПВО уничтожили беспилотники над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 7 ноября уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что два дрона были сбиты около 7:30 мск.

Также Минобороны сообщало, что в ночь на 7 ноября средства ПВО сбили 14 дронов над Воронежской областью, один — над Белгородской областью.

Ночью в Воронежской области было введено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора региона Александра Гусева, в результате атаки дронов никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.