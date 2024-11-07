В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 5:13 по московскому времени.

Предупреждение об опасности атаки дронов в регионе объявили накануне в 23:05.

Гусев отмечал, что ночью над территорией Воронежской области ликвидировали свыше 10 беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

6 ноября сообщалось, что приложение «Радар. НФ» для экстренного реагирования на беспилотники исчезло из магазина GooglePlay. В настоящее время программа доступна в RuStore, AppGallery и в виде чат-бота в Telegram. Разработчики планируют выпустить веб-версию приложения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.