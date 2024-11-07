Военные за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 7 ноября сбили 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 дронов были уничтожены над Воронежской областью, один — над Белгородской областью.

Ночью в Воронежской области было введено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора региона Александра Гусева, в результате атаки дронов никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.