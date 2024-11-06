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Российские войска ударили по живой силе ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России ударили по живой силе ВСУ в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли очередной удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые действия произошли в районе населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Противник потерял порядка 30 военнослужащих.

«Уничтожены две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина и автомобиль», — говорится в сообщении.

6 ноября полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ оставляют многие населенные пункты и укрепленные позиции на территории Курской области.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских войск с территории Курской области. Депутат подчеркнула, что за время атаки на российский регион украинские войска оставили ряд территорий в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Ранее жители курского приграничья описали первый день вторжения ВСУ.

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