Вооруженные силы Украины сбросили емкость с газом на позиции российских разведчиков на Кураховском направлении. Об этом сообщил командир разведроты с позывным «Кирей» в беседе с РИА Новости.

«Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли», — отметил он.

Командир разведроты уточнил, что газ унесло ветром в противоположную сторону. «Кирей» подчеркнул, что ВСУ пытаются бороться всеми способами, включая запрещенные.

22 октября сообщалось, что в Курской области ВСУ применили немецкие 155-миллиметровые снаряды, начиненные хлором. По данным Telegram-канала «Два майора», изначально такие снаряды, которые производит Rheinmetall, предназначались для создания дымовой завесы. Использование украинскими бойцами этого типа боеприпасов с отравляющим веществом ранее прогнозировала российская разведка.

В октябре американская газета The New York Times писала, что ВСУ создали «дроны-драконы», которые обливают позиции российских войск раскаленным металлом. Беспилотники, отмечает издание, «проносятся над российскими оборонительными позициями, осыпая противника дождем горящего металла, прежде чем обрушиться на него».

Ранее западные СМИ предупредили о готовящемся наступлении украинской армии.