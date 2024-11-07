Западные СМИ предупредили о готовящемся наступлении украинской армии

Украинские власти могут готовить новое наступление. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные журнала Forbes.

По данным издания, украинская армия уже получила два десятка немецких танков Leopard 2A4, свыше 200 американских бронетранспортеров Stryker, 128 французских VAB, а также шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302 и боевые машины пехоты Bradley производства США.

Издание делает вывод о том, что целью удара может стать участок с хорошими дорогами, поскольку поступившая в ВСУ техника в основном колесная. В числе направлений рассматриваются приграничные районы Белгородской и Брянской областей.

РИА Новости пишет, что Киев может ударить вскоре после президентских выборов в США, поскольку Зеленскому надо убедить новую администрацию Белого дома в том, что ВСУ еще способны на крупные операции.

Накануне обозреватель Politico Джек Детч отмечал, что в оставшееся до инаугурации Дональда Трампа время администрация президента Джо Байдена планирует срочно направить Украине последние $6 млрд помощи. По словам Детча, «уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность».

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

Ранее победу Трампа назвали началом конца конфликта на Украине.