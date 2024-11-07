Британский эксперт признал, что российская армия становится сильнее

Вооруженные силы России изо дня в день становятся сильнее и не показывают признаков замедления в ходе наступательных действий на Украине. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА Новости.

«Россияне не собираются замедляться — они становятся сильнее день ото дня. И их (Вооруженных сил России. — «Газета.Ru») наступление, скорее всего, ускорится», — заявил он.

Кроме того, Меркурис подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «расстроен итогами выборов в США», поскольку победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, а президент Джо Байден, который поддерживал Киев, «уходит со сцены».

«Трудно поверить, что это не отразится на украинских солдатах на передовой и в целом на украинском обществе», — подчеркнул аналитик.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в вашингтонском Капитолии.

В сентябре Трамп заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства. По его словам, он «сделает это быстро».

Ранее Дональду Трампу предрекли судьбу экс-президента США Джона Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.