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На Украине высказались о «проседании» мобилизации

«Страна.ua»: на Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации

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Shutterstock

На Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации в Вооруженные силы страны. Об этом заявил секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко, передает украинское издание «Страна.ua».

«В сентябре пошло проседание мобилизации. В общем, идет тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае», — заявил он.

Костенко добавил, что снижение мобилизации в ВСУ может стать «сплошной проблемой», более того, «наверстать упущенное» не выйдет. Также он напомнил, как экс-главком украинской армии заявлял, что в ряды ВСУ следует призвать порядка 500 тысяч украинцев. Костенко подчеркнул, что «такая цифра актуальна».

1 ноября украинский военнослужащий Евгений Иевлев сообщал украинскому телеканалу «Киев 24», что сотрудники украинских военкоматов активизировали процесс мобилизации на фоне нехватки пехоты в Вооруженных силах Украины. По его словам, обсуждается вопрос о дополнительном призыве в армию еще порядка 200–300 тысяч человек.

26 октября офицер 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Виталий Коростинский в эфире украинского телеканала NTA призвал ужесточить меры против уклонистов от призыва в армию.

Ранее стало известно, что командование ВСУ может затеять бунт против власти.

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