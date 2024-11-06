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Лидер «Хезболлы» назвал условие для начала мирных переговоров с Израилем

Лидер «Хезболлы»: переговоры с Израилем начнутся только после прекращения войны

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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ливан вступит в непрямые переговоры с Израилем только в том случае, если израильская армия прекратит боевые действия. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем, пишет ТАСС.

«Непрямые переговоры начнутся только тогда, когда израильский враг решит остановить свою агрессию, — сказал политик в телеобращении.

По его словам, в случае выполнения Израилем указанного условия переговоры от имени «Хезболлы» будет вести спикер парламента Ливана Набих Берри.

4 ноября новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что будет работать над достижением главных целей войны, среди которых возвращение заложников, разгром палестинской группировки ХАМАС и шиитского движения «Хезболла» в Ливане, а также сдерживание Ирана.

До этого Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным «проектом» в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ранее Израиль пригрозил новому лидеру «Хезболлы» самым коротким пребыванием на посту.

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