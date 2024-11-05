Новый министр обороны Израиля перечислил главные цели войны

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац будет работать над достижением главных целей войны: возвращение заложников, разгром палестинской группировки ХАМАС и шиитского движения «Хезболла» в Ливане, а также над сдерживанием Ирана. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х, комментируя свое назначение.

Он поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху за доверие при назначении на должность главы оборонного ведомства.

Кац отметил, что принимает эту ответственность «с чувством миссии и святого страха за безопасность Государства Израиль и его граждан».

«Мы будем работать вместе, чтобы привести систему безопасности к победе над нашими врагами и достичь целей войны: возвращение всех похищенных как самая важная миссия, уничтожение «ХАМАС» в Газе, поражение «Хезболлы» в Ливане, сдерживание иранской агрессии и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома», — написал новый министр обороны страны.

5 ноября Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Он объяснил это потерей доверия в последние месяцы.

В связи с отставкой главы Минобороны в разгар боевых действий на нескольких фронтах на улицах Тель-Авива начались акции протеста. Оппозиция призвала израильтян выходить на улицы и выступить против этого решения.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху намерен уволить начальника Генштаба ЦАХАЛ и главу ШАБАК.