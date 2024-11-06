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Стало известно об одном из страхов ВСУ после победы Трампа

FT: ВСУ боятся окончательно потерять Донбасс после победы Трампа на выборах

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Ivan Antypenko/Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспокоено возможной утратой контроля над территориями Донбасса в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как заявил изданию неназванный украинский чиновник из оборонного ведомства, «ВСУ опасаются, что помощь от США прекратится, и мы можем потерять Донбасс».

Другой анонимный источник, украинский советник по вопросам обороны, подтвердил, что поддержка со стороны США является жизненно важной для Украины.

Источник, приближенный к украинским властям, предположил, что после возвращения Трампа в Белый дом Европа и Великобритания могут активизировать свои действия на международной арене. Однако он выразил сомнение, что у Брюсселя и Лондона хватит на это сил.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

По итогам прошедших выборов в США в настоящее время продолжается подсчет голосов, но Трамп уверенно лидирует и уже объявил себя победителем. Как теперь сложится военно-техническое сотрудничество Украины с новой администрацией Белого дома и что изменит победа Дональда Трампа для Москвы и Киева — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили, что Украина может перестать существовать при Трампе.

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Выборы в США - 2024
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