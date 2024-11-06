Начальнику военных следователей России присвоили новое звание

Начальнику главного военного следственного управления Следственного комитета России Константину Корпусову присвоено новое специальное звание генерал-лейтенанта. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта юстиции военнослужащему СК РФ Корпусову Константину Евгеньевичу», — сообщается в указе.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России также принимает участие в специальной военной операции на Украине, регистрируя военные преступления украинской армии и наблюдая за правопорядком в новых регионах России.

До этого депутат Госдумы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов принял предложение президента России Владимира Путина занять пост временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь стал новым врио губернатора Ростовской области.