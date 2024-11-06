Армия Израиля подтвердила падение ракеты из Ливана в центре Израиля

Одна из ракет, выпущенных со стороны Ливана, разорвалась в центральной части Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Большинство ракет было перехвачено, а один упавший снаряд был идентифицирован в Центральном Израиле», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после сигналов ракетной опасности, которые прозвучали в нескольких районах Северного и Центрального Израиля, порядка 10 снарядов перелетели через границу, но были перехвачены системами ПВО. Информации о последствиях атаки не поступало.

5 ноября Вооруженные силы Израиля повысили уровень готовности в ожидании возможного удара Ирана.

До этого сообщалось, что Иран может пустить в ход более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль по сравнению с предыдущими атаками.

Ранее Иран попросил об экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом Израиля.