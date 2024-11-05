ЦАХАЛ повысил готовность в ожидании возможного иранского ответа

Вооруженные силы Израиля повысили уровень готовности в ожидании возможного удара Ирана. Об этом, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщает газета Jerusalem Post.

По словам собеседников издания, в Генеральном штабе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и во всех подразделениях каждый день проводятся совещания по оценке ситуации, авиация и системы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности.

Газета отметила, что пока нет информации о точных сроках возможного иранского удара. Израильские военные не исключают, что удар может быть нанесен не напрямую с территории Ирана, а из Сирии, Йемена или Ирака.

4 ноября сообщалось, что Иран может пустить в ход более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль по сравнению с предыдущими атаками.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Ранее Иран попросил об экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом Израиля.