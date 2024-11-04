Иран может применить более мощное оружие для атаки Израиля

Иран может пустить в ход более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль по сравнению с предыдущими атаками. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Неназванные иранские и арабские чиновники утверждают, что власти Ирана не планируют ограничиваться в ответе Израилю ракетами и беспилотниками, как это было в предыдущих атаках. Источники утверждают, что любые ракеты, используемые в данной ситуации, будут иметь более мощные боеголовки.

В публикации отмечается, что Иран планирует «комплексный ответ» на действия Израиля.

Источники подчеркивают, что в атаке Тегерана будет задействована обычная армия страны, но это не означает, что развернутые войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «не будут действовать в одиночку».

Накануне президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что на решение Ирана об ответных мерах в отношении Израиля после атаки 26 октября может повлиять его согласие на прекращение огня в секторе Газа и Ливане.

Ранее Иран попросил об экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом Израиля.