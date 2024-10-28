На Западе заявили о страхе украинцев говорить о мобилизации

Мужчины на Украине боятся, что высказывание мнения о мобилизации повлечет за собой ответные меры со стороны минобороны страны. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Издание пишет, что мало кто на Украине хочет публично обсуждать тему призыва, а особенно мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

«Некоторые боятся, что высказывание мнения приведет к получению письма из министерства обороны об их призыве», — сказано в сообщении.

Днем 28 октября издание «Страна.ua» сообщило, что украинские суды начали наказывать сограждан за съемки силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил с последующим выкладыванием записей в интернет. Так, Малиновский районный суд Одессы приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год за размещение в TikTok видеозаписи с кадрами проведения «мобилизационных мероприятий» сотрудниками Территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата).

26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию на Украине.