Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка и Сухая Балка Донецкой народной республики. Были отражены шесть контратак ВСУ.

«Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы «Мста-Б»», — говорится в сообщении.

6 ноября сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Максимовка в Донецкой народной республике.

Максимовка находится на юго-западе от города Курахово (Покровский район ДНР), который является крупным узлом обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. Вечером 1 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что бойцы ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Степановка, расположенные к северу от Курахово.

Ранее пленный сообщил о раненных колумбийских наемниках в госпитале ВСУ в ДНР.