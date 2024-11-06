Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль Максимовку в ДНР

МО: ВС РФ взяли под контроль Максимовку и уничтожили американский «Paladin»

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Максимовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Зеленое поле, Великая Новоселка ДНР и Темировка Запорожской области.

Также силы РФ отразили одну контратаку штурмовой группы ВСУ.

Потери украинской армии составили до 125 военных, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155 -мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» американского производства.

Максимовка находится на юго-западе от города Курахово (Покровский район ДНР), который является крупным узлом обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. Вечером 1 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что бойцы ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Степановка, расположенные к северу от Курахово.

Ранее украинский генерал рассказал, где воюют лучшие бригады ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами