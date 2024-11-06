Российские военные взяли под контроль Максимовку в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Максимовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Зеленое поле, Великая Новоселка ДНР и Темировка Запорожской области.

Также силы РФ отразили одну контратаку штурмовой группы ВСУ.

Потери украинской армии составили до 125 военных, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155 -мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» американского производства.

Максимовка находится на юго-западе от города Курахово (Покровский район ДНР), который является крупным узлом обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. Вечером 1 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что бойцы ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Степановка, расположенные к северу от Курахово.

Ранее украинский генерал рассказал, где воюют лучшие бригады ВСУ.