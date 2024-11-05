Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Брянской областью

В ночь на 5 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Накануне днем в небе над Курской областью сбили украинский беспилотник.

Утром 4 ноября дрон уничтожили над Белгородской областью. Опасность атаки БПЛА также объявлялась в Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.