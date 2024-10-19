FPV-дроны ВС РФ выследили и уничтожили дроны ВСУ «Баба Яга» под Харьковом

В Харьковской области военнослужащие группировки «Север» выследили и уничтожили тяжелые украинские гексакоптеры «Баба Яга». Видеозапись опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) круглосуточно дежурят в небе над Харьковской областью, чтобы выявлять БПЛА противника.

«На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа «Баба Яга», — прокомментировали видео в оборонном ведомстве.

19 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что около 50 населенных пунктов региона находятся под контролем РФ. Администрация имеет доступ в 34 из них, в остальные населенные пункты ее не пускают военные из соображений безопасности. По мнению чиновника, Харьков необходимо взять под контроль, поскольку это русский город. Однако обсуждать планы по нему нужно в том случае, когда российские войска подойдут к городу.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков.