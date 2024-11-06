США испытают гиперзвуковую ядерную ракету сразу после выборов

Военные США собираются провести испытательный пуск гиперзвуковой ядерной ракеты через несколько часов после закрытия избирательных участков. Об этом сообщает газета Daily Mail (DM).

По ее данным, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете Minuteman III.

Пуск запланирован на период с 23:01 5 ноября до 5:01 6 ноября по тихоокеанскому времени (c 10:01 по 16:01 6 ноября мск), сказано в сообщении базы американских ВВС Ванденберг в Калифорнии.

Как заявили военные, целью испытания является необходимость «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания страны». Они назвали пуск «плановым». По словам военных, испытание было запланировано задолго до выборов.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км и весом 36 т является единственной МБР шахтного базирования в составе американских стратегических ядерных сил.

60-е выборы президента США проходят 5 ноября. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее США сымитировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.