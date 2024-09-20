США сымитировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

ВВС США сымитировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщается на сайте авиабазы Оффат в штате Небраска.

Согласно опубликованным данным, электронный тестовый пуск состоялся три дня назад, 17 сентября. Как уточняется, такие испытания организуют дважды в год, во время них реальный запуск баллистической ракеты не осуществляется. Тесты «не организуются в одночасье» — они распланированы на годы вперед.

«Обеспечение устойчивости и возможностей наших ядерных сил не только позволяет гражданам США спокойно спать по ночам, но и гарантирует глобальную стабильность, которая также способствует экономическому процветанию», — сказал в связи с тестом помощник директора операций 625-й эскадрильи Раун Карнли.

Он добавил, что испытания также являются посланием союзникам и противникам Вашингтона.

4 и 6 июня США провели заранее анонсированные учебные пуски МБР Minuteman III без боевой части в штате Калифорния. Американские военные утверждали, что проведенные испытания демонстрируют «готовность, надежность и эффективность» арсенала МБР страны, обеспечивая ее «превосходство в эпоху стратегической конкуренции».

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км и весом 36 т является единственной МБР шахтного базирования (когда пусковая установка расположена в шахтном сооружении в грунте ) в составе американских стратегических ядерных сил. На данный у США 400 таких ракет, каждая из которых может нести до трех ядерных боеголовок.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем США проводить пуски Minuteman.