Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США сымитировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

ВВС США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III

close
U.S. Air Force Photo

ВВС США сымитировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщается на сайте авиабазы Оффат в штате Небраска.

Согласно опубликованным данным, электронный тестовый пуск состоялся три дня назад, 17 сентября. Как уточняется, такие испытания организуют дважды в год, во время них реальный запуск баллистической ракеты не осуществляется. Тесты «не организуются в одночасье» — они распланированы на годы вперед.

«Обеспечение устойчивости и возможностей наших ядерных сил не только позволяет гражданам США спокойно спать по ночам, но и гарантирует глобальную стабильность, которая также способствует экономическому процветанию», — сказал в связи с тестом помощник директора операций 625-й эскадрильи Раун Карнли.

Он добавил, что испытания также являются посланием союзникам и противникам Вашингтона.

4 и 6 июня США провели заранее анонсированные учебные пуски МБР Minuteman III без боевой части в штате Калифорния. Американские военные утверждали, что проведенные испытания демонстрируют «готовность, надежность и эффективность» арсенала МБР страны, обеспечивая ее «превосходство в эпоху стратегической конкуренции».

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км и весом 36 т является единственной МБР шахтного базирования (когда пусковая установка расположена в шахтном сооружении в грунте ) в составе американских стратегических ядерных сил. На данный у США 400 таких ракет, каждая из которых может нести до трех ядерных боеголовок.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем США проводить пуски Minuteman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами