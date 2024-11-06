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В Госдуме объяснили боевое превосходство лучшего танка России

Депутат Спиридонов заявил, что танк Т-90 превосходит все зарубежные аналоги

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский танк Т-90 имеет боевое превосходство, если сравнивать его с зарубежными аналогами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

По его словам, танк Т-90, принятый на вооружение более 20 лет назад, является самым эффективным по сравнению с иностранными разработками. Депутат отметил, что боевая машина «фактически открыла историю танкостроения XXI века». Т-90 опережает западные и китайские танки по целому ряду тактико-технических показателей. Боевая машина изначально создавалась как конкурент американскому танку Abrams, сказал парламентарий.

«Однако российские оружейники не стали делать тяжелую неповоротливую машину, как у американцев, а решили сыграть на большей маневренности за счет меньшего веса и огневом превосходстве за счет лучшего вооружения и современных боеприпасов», — продолжил Спиридонов.

Он обратил внимание, что одним из преимуществ Т-90 является высокая ремонтная пригодность. Танк можно ремонтировать в условиях передовой, что позволяет быстро возвращать его в строй. При этом западные аналоги Т-90 требуют длительного и дорогого ремонта. Также на российской боевой машине применена современная высокопрочная броня, которая защищает экипаж от бронебойных снарядов и противотанковых управляемых ракет. Кроме того, танк имеет низкий силуэт, что является его стратегическим преимуществом.

Депутат также подчеркнул, что все комплектующие Т-90 производятся в России, что помогает обеспечивать технологическую независимость.

2 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшей машиной своего класса во всем мире.

Ранее Путин объяснил сокращение танковых потерь ВСУ.

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