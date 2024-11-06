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Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим

РИА Новости: командиры ВСУ приказывают стрелять по своим в случае их отступления

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Reuters

Стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, заявил агентству РИА Новости, что командование в открытом эфире приказывает стрелять по своим в случае попыток отступить.

«Командование наше это просто какое-то... Я не знаю просто как без матюков это все сказать. Но, грубо говоря, чуть ли не заградотряд», — сказал Николенко.

По словам военного, он слышал призывы к огню в случае отступления в моменты штурма позиций.

«Им говоришь, что негде ни укрыться, ни спрятаться, ни отойти (…). Он говорит: «Ну если отойдешь, то свои постреляют!» И такое неоднократно было», — рассказал пленный.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Как заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, одной из главных целей атаки ВСУ на российский регион был захват местной атомной электростанции.

Ранее в Минобороны предупредили о тяжелых последствиях обстрелов Курской АЭС.

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Атаки на Курскую область
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