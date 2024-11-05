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В Минобороны России назвали одну из целей вторжения ВСУ в Курскую область

Генерал Кириллов: одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область был захват АЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

Одной из главных целей атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России был захват местной атомной электростанции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, Минобороны РФ получило доступ к докладу государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, к нему украинские военные обращались при планировании вторжения. В документе указано, что в случае ЧП на АЭС под радиоактивное заражение попадет только Россия, поскольку зона расположения станции находится под действием южных ветров, которые перебрасывают выбросы в течение первых и последующих 12 часов на север страны.

В документе говорится, что на территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет.

При этом украинские ученые допустили, что с учетом многих факторов при сильной аварии на Курской АЭС радиоактивные вещества достигли бы почти все страны Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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