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В Минобороны предупредили о тяжелых последствиях обстрелов Курской АЭС

МО РФ: обстрелы ВСУ Курской АЭС могут повторить трагедии Чернобыля и Фукусимы

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Илья Питалев/РИА Новости

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) критически важных объектов инфраструктуры России, включая Курскую АЭС, могут повторить судьбу Чернобыльской АЭС и японской АЭС «Фукусима-1», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

Он добавил, что одним из приоритетов вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область был именно захват атомной электростанции.

Кириллов напомнил, что в 1986 году через сутки после аварии на Чернобыльской АЭС приборы радиационного контроля Швеции, которые были от нее на расстоянии более 1 тыс. км, зафиксировали десятикратное превышение фоновых значений уровня радиации. В результате катастрофы в Припяти более 20 тыс. кв. м территории 17 европейских государств оказались загрязненными радиацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ могли бы «захватить» Курскую АЭС, однако якобы не пытались достичь соответствующей цели.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что у России есть достоверные данные, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионные группы (ДРГ) для провокаций на АЭС в России.

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