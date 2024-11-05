На Западе рассказали, что ждет Украину после выборов в США

Директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб заявил, что Украину ждет разгром вне зависимости от результатов президентских выборов в США. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft (RS).

«Украина не сможет выиграть в конфликте на истощение с Россией, и рано или поздно ей грозит полный крах», — отметил Биб.

Он уточнил, что этого можно избежать, если удастся достигнуть дипломатического соглашения. Биб добавил, что любой избранный президент США столкнется с суровой реальностью на Украине, а также с необходимостью пересмотреть политику действующего президента США Джо Байдена.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее в ЕС предупредили о риске начала мировой войны.