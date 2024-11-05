Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС предупредили о риске начала мировой войны

Глава Евросовета Мишель признал возможным начало мировой войны

close
Olivier Hoslet/Reuters

Угроза начала третьей мировой войны стала вполне реальной, считает глава Европейского совета Шарль Мишель. Он сделал такое заявление в интервью для бельгийской газеты Soir.

По словам чиновника, в настоящее время весь мир переживает «крайне опасный момент».

«Третья мировая война реальна, но мы можем и должны ее избежать. Изменить ход истории еще возможно», — отметил он.

При этом Мишель не стал уточнять, какие именно государства могут быть втянуты в противостояние в случае его начала.

В то же время чиновник выразил уверенность, что Европейскому союзу (ЕС) надо сделать военное строительство одним из основных элементов трансформации регионального содружества. Также он призвал создать «новую мечту», которая будет основана на экономической мощи стран — членов объединения и иметь своей целью развитие их оборонной промышленности.

Кроме того, глава Европейского совета высказался о предстоящих выборах президента в США. Как сказал Мишель, кандидаты в главы государства придерживаются похожих позиций по многим экономическим вопросам. В связи с этим он пришел к выводу, что ЕС не надо бояться возможной победы претендента от Республиканской партии Дональда Трампа.

1 декабря 2024 года Мишель покинет пост главы Европейского совета. Его преемником станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который пообещал активно поддерживать политику по оказанию военной помощи Украине.

Ранее Трамп пообещал предотвратить начало мировой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами