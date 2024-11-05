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В подполье заявили об иностранцах среди украинских военкомов

ТАСС: в украинских ТЦК замечены иностранные наемники

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Shutterstock/Mehaniq

Среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) есть иностранные наемники. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей подполья «Дозор».

Подпольщики заявили, что получили сведения о том, что ТЦК решили «усилиться» иностранцами, которые закрывают свои лица и работают в тылу.

Источники предупредили, что после распространения этой информации иностранцам поручат снять все шевроны, которые имели бы связь с иностранными государствами. Также «Дозор» показал видео случая насильственной мобилизации, на котором среди военкомов замечен военный с шевроном в виде флага Азербайджана.

До этого стало известно, что на предприятиях Киева могут отменить до 90% ранее оформленных броней от мобилизации. Перед этим сообщалось, что на Украине поставлена задача уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации.

Ранее на Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта.

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