На Украине хотят массово лишить украинцев брони от мобилизации

На Украине поставили задачу уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве страны.

«По словам источников <...>, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони — отправить в ТЦК (аналог военкоматов. — «Газета.Ru») для последующей мобилизации», — говорится в материале.

Как пояснил собеседник издания, в настоящее время на Украине имеют «бронь» от мобилизации полтора миллиона человек, при этом все их данные уже есть у военкомов.

По данным издания, правительство Украины планирует лишить этих людей брони, после чего прямо на предприятия будут приходить представители ТЦК и проводить «мобилизационные мероприятия», имея на руках все данные работников.

Впрочем, как считает источник, этот миллион граждан все равно не попадет в Вооруженные силы Украины, поскольку после отмены «брони» многие сотрудники предприятий просто бросят работу или попытаются откупиться.

Собеседник «Страны» подчеркнул, что действия Киева нанесут сильнейший удар по украинской экономике, которая в настоящее время и так испытывает огромные трудности из-за мобилизации и нехватки рабочей силы.

До этого депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко заявил, что бронирование от мобилизации приостановлено из-за злоупотреблений этой услугой.

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