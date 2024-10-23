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На Украине хотят массово лишить украинцев брони от мобилизации

«Страна.ua»: Киев планирует массово лишить украинцев брони от призыва в армию

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Илья Питалев/РИА «Новости»

На Украине поставили задачу уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве страны.

«По словам источников <...>, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони — отправить в ТЦК (аналог военкоматов. — «Газета.Ru») для последующей мобилизации», — говорится в материале.

Как пояснил собеседник издания, в настоящее время на Украине имеют «бронь» от мобилизации полтора миллиона человек, при этом все их данные уже есть у военкомов.

По данным издания, правительство Украины планирует лишить этих людей брони, после чего прямо на предприятия будут приходить представители ТЦК и проводить «мобилизационные мероприятия», имея на руках все данные работников.

Впрочем, как считает источник, этот миллион граждан все равно не попадет в Вооруженные силы Украины, поскольку после отмены «брони» многие сотрудники предприятий просто бросят работу или попытаются откупиться.

Собеседник «Страны» подчеркнул, что действия Киева нанесут сильнейший удар по украинской экономике, которая в настоящее время и так испытывает огромные трудности из-за мобилизации и нехватки рабочей силы.

До этого депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко заявил, что бронирование от мобилизации приостановлено из-за злоупотреблений этой услугой.

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