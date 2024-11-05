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Экс-разведчик США раскрыл положение ВСУ в Донбассе

Бывший разведчик США Риттер: в Донбассе фронт полностью обвалился

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Андрей Бортко/РИА Новости

Вооруженные силы Украины столкнулись с полным коллапсом фронта в Донбассе. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА Новости.

«Текущее положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе», — подчеркнул он.

По его мнению, украинская армия фактически проиграла. Уже невозможно смоделировать сценарий, при котором подразделениям ВСУ удастся одержать победу, добавил Риттер.

В сентябре бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что ситуация на фронте складывается негативно для Украины. По его мнению, Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Россия продолжает наступательные действия на фронте, быстро продвигаясь вглубь, подчеркнул он.

1 ноября экс-глава Пентагона (2006–2011 годы) Роберт Гейтс сообщил, что США больше не дадут Украине крупных пакетов помощи вне зависимости от итогов президентских выборов. По его мнению, США будут снижать свое участие в поддержке Украины, перекладывая основную ответственность за продолжение конфликта на европейские страны. Кроме того, он добавил, что Украину не примут в НАТО в ближайшее время.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Украина уже проиграла в конфликте.

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