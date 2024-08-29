Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Война была проиграна Украиной по крайней мере 18 месяцев назад. Русские, как я указывал ранее, проявили сдержанность и отказались от агрессивного наступления на запад», — заявил он.

Макгрегор отметил, что для российской армии настал лучший момент для атаки в районе реки Днепр, а также в сторону Киева.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на Красноармейском (Покровском) направлении.

Незадолго до того украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск. По его словам, на Покровском направлении больше всего российских штурмов.

Ранее российские бойцы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области.