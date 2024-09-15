Ситуация на фронте складывается негативно для Украины, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил, что западные государства вряд ли могут повлиять на текущее положение дел для Киева.

«Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Факт в том, что Украина проиграла <…> Это просто вопрос времени», — пояснил Джонсон.

Он добавил, что Россия продолжает наступательные действия на фронте, быстро продвигаясь вглубь. Джонсон подчеркнул, что помимо успехов в зоне специальной военной операции, российские силы активно теснят противника и в Курской области, атакованной ВСУ.

«Они [войска Украины] пали, просто еще дышать не перестали», — заключил экс-аналитик ЦРУ.

На фоне успехов России на фронте Киев активно требует от Запада разрешения на использования дальнобойных ракет импортного производства для ударов по российской территории. Соответствующее оружие Украине поставляют США, Великобритания и Франция. Пока вопрос остается открытым, в частности, за счет сопротивления Вашингтона. В России уже отметили, что такой шаг сделает НАТО прямым участником конфликта.

Ранее Запад предупредили о «точке невозврата» при дальнейших поставках оружия Украине.