В Хмельницкой области и Черкассах прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины и Черкассах произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского «24 канала».

«Взрывы в Черкассах <…> Также взрывы в Хмельницкой области», — говорится в сообщениях.

По данным телеканала, на Черкассы летели беспилотные летальные аппараты, один дрон двигался в сторону Староконстантинова.

Данные онлайн-ресурса «Официальная карта воздушных тревог Украины» свидетельствуют о том, что воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Житомирской и Сумской областях.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины. Кроме того, взрывы фиксировались и в Полтаве.

3 ноября сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Мэр города Шостка Николай Нога отмечал, что на объектах велись аварийно-восстановительные работы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об ударе по производству беспилотников в Одессе.