Пентагон не может подтвердить участие военных КНДР в конфликте на Украине

Пентагон не подтверждает информацию средств массовой информации о том, что военные из КНДР уже якобы задействованы в боевых действиях на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«На данный момент не можем подтвердить эти сообщения», — сказал он.

Накануне стало известно, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш обеспокоен информацией об отправке военных КНДР в Россию.

3 ноября сообщалось, что Россия могла пообещать отправить войска в КНДР на случай войны с Южной Кореей.

По словам члена разведывательного национального комитета Национальной ассамблеи, бывшего посла Сеула в РФ Ви Сон Лака, военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы продлится и после российско-украинского конфликта.

Накануне стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог отправить северокорейские войска на территорию России для потенциального участия в спецоперации, поскольку он хочет находиться в центре международного внимания.

Ранее стало известно неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию.