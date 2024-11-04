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Немецкий концерн Rheinmetall скоро достроит на Украине второй военный завод

Рютте: Rheinmetall запустил на Украине один завод и достраивает второй

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Swen Pförtner/Global Look Press

Немецкий концерн Rheinmetall вскоре завершит строительство на Украине второго военного завода. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает smotrim.ru.

Речь об этом зашла на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Рютте напомнил, что Rheinmetall уже открыл на Украине свой первый завод и вскоре достроит второй.

По словам генсека НАТО, в результате усилий концерна значительно увеличился выпуск боеприпасов. А американские и европейские компании сотрудничают с предприятиями в Баварии для производства ракет зенитных комплексов Patriot, поставленных США на Украину.

26 октября сообщалось, что в планах Rheinmetall — строительство на Украине еще трех объектов, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов, а также запуск производства систем противовоздушной обороны.

Тогда же выяснилось, что Rheinmetall стала «самой прибыльной оборонной компанией в мире» из-за конфликта на Украине.

Ранее аналитик рассказал, когда Россия может ударить по заводу немецкой Rheinmetall на Украине.

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