Немецкий концерн Rheinmetall скоро достроит на Украине второй военный завод

Немецкий концерн Rheinmetall вскоре завершит строительство на Украине второго военного завода. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает smotrim.ru.

Речь об этом зашла на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Рютте напомнил, что Rheinmetall уже открыл на Украине свой первый завод и вскоре достроит второй.

По словам генсека НАТО, в результате усилий концерна значительно увеличился выпуск боеприпасов. А американские и европейские компании сотрудничают с предприятиями в Баварии для производства ракет зенитных комплексов Patriot, поставленных США на Украину.

26 октября сообщалось, что в планах Rheinmetall — строительство на Украине еще трех объектов, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов, а также запуск производства систем противовоздушной обороны.

Тогда же выяснилось, что Rheinmetall стала «самой прибыльной оборонной компанией в мире» из-за конфликта на Украине.

Ранее аналитик рассказал, когда Россия может ударить по заводу немецкой Rheinmetall на Украине.