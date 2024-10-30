Аналитик рассказал, когда РФ может ударить по заводу немецкой Rheinmetall на Украине

Российские войска могут ударить по заводу немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине, когда на нем начнется производство. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС военный аналитик Игорь Коротченко.

Он отметил, что наносить удар имеет смысл, когда на предприятие завезено технологическое оборудование, начались практические работы и выпуск тех или иных систем вооружения.

«Вот именно в этот момент необходимо будет наносить удар. Нет смысла бить, допустим, по пустому зданию, где нет ни оборудования, ни технологической оснастки», — сказал аналитик.

По его мнению, строительство военного завода на украинской территории — смелый шаг для Rheinmetall.

Его уничтожение будет показательной акцией с максимальным медийным освещением в российских и международных СМИ, утверждает Коротченко.

В октябре Rheinmetall сообщал, что строит на Украине четыре военных завода, один из них уже готов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предприятия будут законной целью для российской армии.

Ранее Медведев предупредил Rheinmetall о «салюте» на его украинском заводе.