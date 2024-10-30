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Аналитик рассказал, когда РФ может ударить по заводу немецкой Rheinmetall на Украине

Коротченко: РФ ударит по заводу Rheinmetall на Украине, когда он заработает

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Imago/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Российские войска могут ударить по заводу немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине, когда на нем начнется производство. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС военный аналитик Игорь Коротченко.

Он отметил, что наносить удар имеет смысл, когда на предприятие завезено технологическое оборудование, начались практические работы и выпуск тех или иных систем вооружения.

«Вот именно в этот момент необходимо будет наносить удар. Нет смысла бить, допустим, по пустому зданию, где нет ни оборудования, ни технологической оснастки», — сказал аналитик.

По его мнению, строительство военного завода на украинской территории — смелый шаг для Rheinmetall.

Его уничтожение будет показательной акцией с максимальным медийным освещением в российских и международных СМИ, утверждает Коротченко.

В октябре Rheinmetall сообщал, что строит на Украине четыре военных завода, один из них уже готов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предприятия будут законной целью для российской армии.

Ранее Медведев предупредил Rheinmetall о «салюте» на его украинском заводе.

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